НБА. «Даллас» против «Вашингтона», «Клипперс» встретятся с «Денвером» и другие матчи

В субботу, 1 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

Продолжающий борьбу за плей-офф Стефена Карри попытается обыграть аутсайдера чемпионата . Дончича и Порзингиса встретится дома с набравшим ход «Вашингтоном» Уэстбрука и Била.

В центральном матче дня сыграют и , занимающие 3-е и 4-е места на Западе. Команда Николы Йокича в Лос-Анджелесе постарается продлить победную серию до 5 игр.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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