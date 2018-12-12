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    НБА. «Даллас» против «Вашингтона», «Клипперс» встретятся с «Денвером» и другие матчи

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    В субботу, 1 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

    Продолжающий борьбу за плей-офф «Голден Стэйт» Стефена Карри попытается обыграть аутсайдера чемпионата «Хьюстон». «Даллас» Дончича и Порзингиса встретится дома с набравшим ход «Вашингтоном» Уэстбрука и Била.

    В центральном матче дня сыграют «Клипперс» и «Денвер», занимающие 3-е и 4-е места на Западе. Команда Николы Йокича в Лос-Анджелесе постарается продлить победную серию до 5 игр.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Детройт
    Дата проведения
    2 мая, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Голден Стэйт
    Дата проведения
    2 мая, 02.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Чикаго
    Дата проведения
    2 мая, 03.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Майами
    Дата проведения
    2 мая, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Орландо – Мемфис
    Дата проведения
    2 мая, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Индиана
    Дата проведения
    2 мая, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Миннесота – Новый Орлеан
    Дата проведения
    2 мая, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Вашингтон
    Дата проведения
    2 мая, 04.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Денвер
    Дата проведения
    2 мая, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Юта – Торонто
    Дата проведения
    2 мая, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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