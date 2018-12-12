НБА. «Даллас» против «Вашингтона», «Клипперс» встретятся с «Денвером» и другие матчи

В субботу, 1 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.
Продолжающий борьбу за плей-офф «Голден Стэйт» Стефена Карри попытается обыграть аутсайдера чемпионата «Хьюстон». «Даллас» Дончича и Порзингиса встретится дома с набравшим ход «Вашингтоном» Уэстбрука и Била.
В центральном матче дня сыграют «Клипперс» и «Денвер», занимающие 3-е и 4-е места на Западе. Команда Николы Йокича в Лос-Анджелесе постарается продлить победную серию до 5 игр.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 мая, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 2 мая, 02.30, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 2 мая, 03.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 2 мая, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 2 мая, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 2 мая, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 2 мая, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 2 мая, 04.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 2 мая, 05.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 2 мая, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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