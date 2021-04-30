Латифи назвал Мазепина «тупицей» и «###### идиотом» после блокировки в квалификации к Гран-при Португалии

Пилоту не понравилось поведение новичка в квалификации к Гран-при Португалии.

По мнению Латифи, российский гонщик заблокировал его. На действия Мазепина жаловались и по ходу первых двух квалификаций сезона.

«Ты мог бы предупредить! – сказал Латифи инженеру, когда тот сообщил ему о приближении Мазепина. – Да, наверное, он меня заблокирует. Конечно, меня заблокировали. Идиот. Этот парень – тупица.

Тебе нужно было давать мне информацию лучше. Этот чувак – ###### идиот. Я его не видел».

Оба пилота выбыли после первого сегмента – Николас стал 18-м, Никита показал худшее время.

Латифи и Мазепин столкнулись на прошлой гонке, однако тогда канадец признал, что сошел из-за своей ошибки.

Гран-при Португалии-2021. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 20-й

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