Моуринью о возвращении к работе: «Подожду подходящего клуба и культуры. Я в отпуске»

Теги Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, когда он планирует вернуться к тренерской деятельности.

«У меня нет никаких планов. Я живу обычной жизнью, чувствую себя свежим, спокойным. Я в отпуске. Сейчас у меня больше времени, чтобы провести работу над ошибками, все проанализировать.

Я подожду, прежде чем вернуться в футбол. Подожду не только подходящего клуба, но и подходящей культуры. Может быть, возвращение в следующем сезоне будет преждевременным. Посмотрим», – сказал 58-летний португалец в интервью Times Magazine.

Моуринью будет работать экспертом на британском радио во время Евро-2020

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