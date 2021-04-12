Моуринью о возвращении к работе: «Подожду подходящего клуба и культуры. Я в отпуске»

Бывший главный тренер ответил на вопрос о том, когда он планирует вернуться к тренерской деятельности.

«У меня нет никаких планов. Я живу обычной жизнью, чувствую себя свежим, спокойным. Я в отпуске. Сейчас у меня больше времени, чтобы провести работу над ошибками, все проанализировать.

Я подожду, прежде чем вернуться в футбол. Подожду не только подходящего клуба, но и подходящей культуры. Может быть, возвращение в следующем сезоне будет преждевременным. Посмотрим», – сказал 58-летний португалец в интервью Times Magazine.

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