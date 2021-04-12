Чемпионат России. «Рубин» против «Динамо», «Краснодар» примет «Сочи», «Ахмат» в гостях у «Ротора»

В 28-м туре РПЛ в субботу «Рубин» принимает , играет с «Сочи».

В воскресенье состоится центральный матч тура между и . В случае победы клуб из Санкт-Петербурга завоюет чемпионский титул.

Также в этот день «Ростов» примет «Тамбов», а проведет гостевой матч с тульским «Арсеналом».

Чемпионат России

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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