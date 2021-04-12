Чемпионат России. «Рубин» против «Динамо», «Краснодар» примет «Сочи», «Ахмат» в гостях у «Ротора»

В 28-м туре РПЛ в субботу «Рубин» принимает «Динамо», «Краснодар» играет с «Сочи».
В воскресенье состоится центральный матч тура между «Зенитом» и «Локомотивом». В случае победы клуб из Санкт-Петербурга завоюет чемпионский титул.
Также в этот день «Ростов» примет «Тамбов», а «Спартак» проведет гостевой матч с тульским «Арсеналом».
Чемпионат России
28-й тур
- Дата проведения
- 1 мая, 14.00, «Ак Барс Арена»
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Рубин –
Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Самошников, Макаров, Евтич, Абильгор, Бакаев, Хван Ин Бом, Деспотович.
- Дата проведения
- 1 мая, 14.00, «Волгоград-Арена»
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Ротор –
Чондрич, Степанов, Кверквелия, Гогуа, Алейник, Кипиани, Жигулев, Давиташвили, Макаров, Фламарион, Щеткин.
- Дата проведения
- 1 мая, 16.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 1 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 2 мая, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 2 мая, 16.30, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 2 мая, 19.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 3 мая, 16.30, «Арсенал»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.