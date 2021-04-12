Чемпионат России. «Рубин» против «Динамо», «Краснодар» примет «Сочи», «Ахмат» в гостях у «Ротора»

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В 28-м туре РПЛ в субботу «Рубин» принимает «Динамо», «Краснодар» играет с «Сочи». 

В воскресенье состоится центральный матч тура между «Зенитом» и «Локомотивом». В случае победы клуб из Санкт-Петербурга завоюет чемпионский титул. 

Также в этот день «Ростов» примет «Тамбов», а «Спартак» проведет гостевой матч с тульским «Арсеналом». 

Чемпионат России

28-й тур

Рубин – Динамо 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
1 мая, 14.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
РубинДюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Самошников, Макаров, Евтич, Абильгор, Бакаев, Хван Ин Бом, Деспотович.
ДинамоШунин, Скопинцев, Ордец, Евгеньев, Варела, Шиманьски, Фомин, Лесовой, Моро, Грулев, Н`Жи.

 

Ротор – Ахмат
Дата проведения
1 мая, 14.00, «Волгоград-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
РоторЧондрич, Степанов, Кверквелия, Гогуа, Алейник, Кипиани, Жигулев, Давиташвили, Макаров, Фламарион, Щеткин.
АхматГудиев, Богосовац, Пуцко, Семенов, Ненахов, Садулаев, Тимофеев, Бериша, Швец, Нижич, Ильин.

 

ЦСКА – Уфа
Дата проведения
1 мая, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Сочи
Дата проведения
1 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Химки – Урал
Дата проведения
2 мая, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Тамбов
Дата проведения
2 мая, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Локомотив
Дата проведения
2 мая, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Спартак
Дата проведения
3 мая, 16.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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