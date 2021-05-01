Ирина Роднина: «Плющенко работает тренером всего полтора сезона. Какие результаты, вы все с ума посходили?»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала возвращение к тренеру от .

«Правильно ли Трусова вернулась или нет – не знаю. Это ей определять. Раз она меняет шило на мыло, значит есть проблемы.

Плющенко работает тренером всего полтора сезона, какие результаты, вы вообще все с ума посходили? Тренер – это профессия, которая приобретается годами.

Да, возможно, он знает в два раза больше в плане техники, чем Тутберидзе и другие тренеры, поскольку он сам выполнял эти прыжки. Но твои знания как спортсмена – еще не гарант того, что ты станешь успешным тренером.

Надо четко понимать: тренер и спортсмен – это разные профессии. Совершенно разные! Знания, психология, тактика… А вы хотите вот так сразу, за один сезон. На Плющенко и так повесили слишком большие ожидания, так теперь еще его и бьете после ухода каждой девочки.

Важно понимать, что не он взял их у Тутберидзе, они все сами к нему пришли! Значит, товар плохо лежал. У Плющенко идет процесс становления как тренера, процесс поиска лучшей стратегии и результата.

Через сколько лет ждать от него больших результатов – не знаю. Ведь здесь многое зависит не только от тренера, но и от спортсменов», – заявила Роднина Metaratings.ru.

Трусова продержалась у Плющенко всего год: чего добилась? Кто ее все-таки тренировал? И как все разрушилось?

Трусова и Косторная шли не к Плющенко, а уходили от Тутберидзе. Реплика Кузнецова о подростковом бунте