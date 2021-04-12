💥 «Рубин» победил «Динамо» (2:0), играя в меньшинстве 40 минут

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В 28-м туре РПЛ «Рубин» дома обыграл «Динамо» (2:0). 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

По голу забили Джордже Деспотович и Хван Ин Бом. Казанцы с 52-й минуты играли в меньшинстве после удаления Ильи Самошникова.

«Рубин» занимает четвертое место в таблице, набрав 49 очков. «Динамо» остается 7-м с 46 баллами.

Рубин – Динамо 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
1 мая, 14.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Деспотович, 2:0 – 80 Хван Ин Бом.
РубинДюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Самошников, Макаров (Костюков, 90), Евтич (Шатов, 73), Абильгор, Бакаев (Зуев, 54), Хван Ин Бом (Мусаев, 90), Деспотович.
ДинамоШунин, Скопинцев (Нойштедтер, 68), Ордец, Евгеньев, Варела, Шиманьски, Фомин, Лесовой, Моро (Захарян, 60), Грулев (Тюкавин, 60), Н`Жи (Комличенко, 67).
Предупреждения:
Шиманьски (9), Скопинцев (35), Хван Ин Бом (42), Макаров (70), Фомин (89).
Удаление:
Самошников (52).

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