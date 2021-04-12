💥 «Рубин» победил «Динамо» (2:0), играя в меньшинстве 40 минут

В 28-м туре РПЛ «Рубин» дома обыграл «Динамо» (2:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
По голу забили Джордже Деспотович и Хван Ин Бом. Казанцы с 52-й минуты играли в меньшинстве после удаления Ильи Самошникова.
«Рубин» занимает четвертое место в таблице, набрав 49 очков. «Динамо» остается 7-м с 46 баллами.
- Дата проведения
- 1 мая, 14.00, «Ак Барс Арена»
- Голы:
- 1:0 – 15 Деспотович, 2:0 – 80 Хван Ин Бом.
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Рубин –
Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Самошников, Макаров (Костюков, 90), Евтич (Шатов, 73), Абильгор, Бакаев (Зуев, 54), Хван Ин Бом (Мусаев, 90), Деспотович.
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Динамо –
Шунин, Скопинцев (Нойштедтер, 68), Ордец, Евгеньев, Варела, Шиманьски, Фомин, Лесовой, Моро (Захарян, 60), Грулев (Тюкавин, 60), Н`Жи (Комличенко, 67).
- Предупреждения:
- Шиманьски (9), Скопинцев (35), Хван Ин Бом (42), Макаров (70), Фомин (89).
- Удаление:
- Самошников (52).