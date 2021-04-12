💥 «Рубин» победил «Динамо» (2:0), играя в меньшинстве 40 минут

В 28-м туре РПЛ дома обыграл (2:0).

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

По голу забили и . Казанцы с 52-й минуты играли в меньшинстве после удаления .

«Рубин» занимает четвертое место в таблице, набрав 49 очков. «Динамо» остается 7-м с 46 баллами.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ