«Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг» сыграют в финале Кубка Германии 13 мая

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«Боруссия» Дортмунд разгромила «Хольштайн Киль» в рамках 1/2 финала Кубка Германии.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Боруссия» 13 мая сыграет в финале турнира с «РБ Лейпциг».

Боруссия Д – Хольштайн Киль 5:0 (5:0, 0:0)
Дата проведения
1 мая, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Рейна, 2:0 – 22 Рейна, 3:0 – 26 Ройс, 4:0 – 32 Азар, 5:0 – 41 Беллингем.
Боруссия ДХитц, Хуммельс, Аканджи, Пишчек (Морей, 62; Менье, 74), Беллингем, Джан (Дилэйни, 62), Азар, Рейна (Брандт, 46), Ройс (Рейньер, 62), Санчо, Геррейру.
Хольштайн КильДене, Дем (Нойманн, 46), Валь, Коменда, Мефферт, Лоренц, Бартельс (Меес, 68), Хауптманн, Ли Чжэ Сон (Гирт, 76), Зерра (Арслан, 30), Резе (Порат, 46).
Предупреждения:
Хауптманн (36), Лоренц (86).

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