«Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг» сыграют в финале Кубка Германии 13 мая

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Хольштайн Киль» в рамках 1/2 финала Кубка Германии.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Боруссия» 13 мая сыграет в финале турнира с «РБ Лейпциг».
- Дата проведения
- 1 мая, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Хитц, Хуммельс, Аканджи, Пишчек (Морей, 62; Менье, 74), Беллингем, Джан (Дилэйни, 62), Азар, Рейна (Брандт, 46), Ройс (Рейньер, 62), Санчо, Геррейру.
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Хольштайн Киль –
Дене, Дем (Нойманн, 46), Валь, Коменда, Мефферт, Лоренц, Бартельс (Меес, 68), Хауптманн, Ли Чжэ Сон (Гирт, 76), Зерра (Арслан, 30), Резе (Порат, 46).