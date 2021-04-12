«Реал» победил «Осасуну» (2:0) и отстает от «Атлетико» на 2 очка за четыре тура до конца сезона

победил «Осасуну» в 34-м туре Ла Лиги (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице с 74 очками, отставая от лидирующего «Атлетико», который сегодня одолел «Эльче» (1:0), на два очка.

Третью позицию занимает «Барселона», набравшая 71 очко при матче в запасе.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги