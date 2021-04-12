«Реал» победил «Осасуну» (2:0) и отстает от «Атлетико» на 2 очка за четыре тура до конца сезона

«Реал Мадрид» победил «Осасуну» в 34-м туре Ла Лиги (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице с 74 очками, отставая от лидирующего «Атлетико», который сегодня одолел «Эльче» (1:0), на два очка.
Третью позицию занимает «Барселона», набравшая 71 очко при матче в запасе.
- Дата проведения
- 1 мая, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Одриосола, Милитао, Марсело (Мигель Гутьеррес, 64), Варан (Начо, 46), Асенсио (Аррибас, 83), Каземиро, Винисиус Жуниор (Родриго, 64), Антонио Бланко, Азар (Иско, 72), Бензема.
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Осасуна –
Эррера, Видаль, Санчес, Аридане, Давид Гарсия, Торро (Хони Родригес, 84), Монкайола, Роберто Торрес (Барха, 81), Рубен Гарсия (Адриан, 81), Чими Авила (Будимир, 64), Мартинес (Брашанац, 64).
- Предупреждения:
- Мартинес (54), Ойер Санхурхо (55).