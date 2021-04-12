«Реал» победил «Осасуну» (2:0) и отстает от «Атлетико» на 2 очка за четыре тура до конца сезона

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«Реал Мадрид» победил «Осасуну» в 34-м туре Ла Лиги (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице с 74 очками, отставая от лидирующего «Атлетико», который сегодня одолел «Эльче» (1:0), на два очка.

Третью позицию занимает «Барселона», набравшая 71 очко при матче в запасе.

Реал Мадрид – Осасуна 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
1 мая, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 76 Милитао, 2:0 – 80 Каземиро.
Реал МадридКуртуа, Одриосола, Милитао, Марсело (Мигель Гутьеррес, 64), Варан (Начо, 46), Асенсио (Аррибас, 83), Каземиро, Винисиус Жуниор (Родриго, 64), Антонио Бланко, Азар (Иско, 72), Бензема.
ОсасунаЭррера, Видаль, Санчес, Аридане, Давид Гарсия, Торро (Хони Родригес, 84), Монкайола, Роберто Торрес (Барха, 81), Рубен Гарсия (Адриан, 81), Чими Авила (Будимир, 64), Мартинес (Брашанац, 64).
Предупреждения:
Мартинес (54), Ойер Санхурхо (55).

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