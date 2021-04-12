Мино Райола: «У «Феррари» есть по машине в «Формуле-1» и на гонке «24 часа Ле-Мана». Почему «Реал» не может играть в ЛЧ и Суперлиге?»

Агент Мино Райола поделился мнением о проекте по созданию Суперлиги Европы.
– Что вы думаете о Суперлиге?
– Мое мнение сильно отличается от того, что думают об этом остальные. Я всегда буду поддерживать любую войну против ФИФА, против монополии, которую я не люблю. Мы можем играть в футбол и без ФИФА.
Однако мое главное наблюдение в вопросе о Суперлиге заключается в том, что организаторы турнира хотят избавиться от Лиги чемпионов. И это ошибка. Ключевое слово здесь – «еще».
– О чем вы?
– У «Феррари» есть машина в «Формуле-1», а еще одна – на гонке «24 часа Ле-Мана». Почему «Реал» не может играть в Лиге чемпионов и в Суперлиге? Это был бы самый прекрасный эксперимент в истории футбола.
Два турнира – Лига чемпионов и Суперлига. А там уже пусть болельщики решают, что им нравится больше.
Если бы я был владельцем команды, то хотел бы, чтобы она играла и в Суперлиге, и в Лиге чемпионов. И, конечно, в национальном чемпионате. Это было бы здорово и для футболистов, и для болельщиков.
Этот турнир заставил бы организаторов сделать все по-настоящему привлекательным. Сейчас это не так. Если кто-то хочет посмотреть футбол высшего уровня, то он может посмотреть Лигу чемпионов. И все. Больше вариантов нет.
Я с недоверием смотрел на протесты. Люди вышли на улицы и протестовали против того, в чем еще не разобрались. Они были против концепции закрытого турнира. Но Суперлига – это не обязательство. Если она вам не нравится, то не покупайте права или не смотрите трансляцию. Если хотите, то вперед, – сказал Райола.