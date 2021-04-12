Газизов о сливах про его зарплату в «Спартаке»: «Я кому-то не нравлюсь своей работой. Думаю, я один из лучших, пусть учатся»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, сейчас работающий на аналогичной должности в «Уфе», прокомментировал информацию о своей зарплате в московском клубе.

Ранее была опубликована справка на фирменном бланке «Спартака», где было написано, что месячный оклад Газизова составляет чуть более 7,66 млн рублей.

– Очень много идет в интернете сливов по поводу зарплат. Как к этому относитесь?

– Это один из вариантов моей работы. Я понимаю, кто-то мне мешает и кому-то я не нравлюсь своей работой. Пусть учатся у меня. Думаю, я один из самых лучших, – заявил Газизов.

Директор «Спартака» о зарплате Газизова: «На документе нет подписи и печати. Часть слитой информации – фейк»

«Есть претензии – пусть выскажут лично». Газизов о письме с критикой его работы в «Спартаке», найденном у Заремы

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