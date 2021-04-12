Андрей Шевченко: «Жить в СССР было неплохо, но трещины становились все заметнее. Мои друзья умерли из-за алкоголя, наркотиков, оружия»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о жизни в .

– Жить в СССР было неплохо. Для всех все было одинаково. Было много школ, спорта. Закрытая страна, из-за которой закрываешься и сам. Даже не представляли, что может быть другая жизнь.

– Когда вы узнали, что существует другой мир?

– В Италии, как видите, это моя судьба. Мне было 12 лет, мы играли на турнире в Агрополи.

Нам дали инструкции, сказали не показывать уверенность. Вместо этого мы таяли как снег на солнце. Нам улыбались, приветливо встречали. Помню, как подумал, что хотел бы однажды вернуться.

Людей из моего окружения становилось все меньше и меньше. Они умерли. Не из-за радиации, а из-за алкоголя, наркотиков, оружия. Трещины в стене СССР становились все заметнее. Мир, в котором мы родились, рушился. Мои друзья, как и все люди, перестали верить кому-нибудь и заблудились.

– Как вы спаслись?

– С любовью и преданностью мамы и папы. И с любовью к футболу, – сказал Шевченко.