💥 Трусова ушла от Плющенко и, скорее всего, вернется к Тутберидзе. Главное о событии дня в фигурном катании

Сегодня бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию-2021 ушла от тренера . Здесь – все главные новости по теме дня.

1. О расставании с Трусовой утром в инстаграме объявил сам Плющенко. Контракт не стали продлевать по обоюдному соглашению.

2. Выяснилось, что об уходе Саша сообщила тренерам еще накануне – 30 апреля. Но расставание прошло без конфликтов.

3. По информации «Матч ТВ», Трусова вернется к прошлому тренеру – Этери Тутбенидзе – от которой ушла ровно год назад. Говорят, Саша уже провела первую тренировку в «Хрустальном».

4. В Федерации фигурного катания России (ФФКР) о переходе пока ничего не знают. Гендиректор Александр Коган сообщил, что никаких документов не получал, а президент организации Александр Горшков даже ничего не слышал.

5. В группе Тутберидзе возвращение пока тоже никак не комментируют, хотя хореограф Алексей Железняков говорит об этом как о свершившемся факте.

6. Известный тренер считает, что возвращение Трусовой – абсолютно правильное решение. Плющенко «ничего не исправил, не привнес и не вложил в нее ничего нового».

7. А вот полагает, что в «Академии Плющенко» что-то разваливается, раз оттуда один за другим уходят ученики.

8. При этом оба героя дня ведут себя так, будто ничего не случилось. Плющенко собирает тюльпаны, радуется отличному настроению и обещает «много интересного впереди». А Саша побывала в гостях у известного производителя сумок во Флоренции.

9. Супруга Плющенко, продюсер Яна Рудковская, объясняет уход Трусовой обычной миграцией спортсменов в трансферное окно и уверяет, что в «Академию» также «пришло много новых спортсменов из разных школ». Одной из них, похоже, стала Елизавета Берестовская, которая в марте перешла от Сергея Давыдова к .

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