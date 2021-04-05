Месси согласился снизить зарплату, чтобы помочь «Барсе» купить Холанда

Нападающий «Барселоны» готов пойти на снижение зарплаты.

Как пишет Eurosport, 33-летний футболист согласился подписать новый контракт со сниженной зарплатой, чтобы у «Барселоны» появились дополнительные средства на организацию трансфера форварда «Боруссии» .

Президент «Барсы» Жоан Лапорта сообщил Месси, что клуб готов начать переговоры о трансфере 20-летнего норвежца, и попросил аргентинца отказаться от нынешней зарплаты, чтобы клубу удалось найти средства на сделку по Холанду. Месси согласился.

Несмотря на такой шаг со стороны капитана команды, «Барселоне» придется изыскивать дополнительные средства, чтобы трансфер Холанда стал возможным. В данный момент Лапорта ведет переговоры с инвестиционным фондом.

В «Барсе» уверены, что клубу удастся подписать Холанда.

Для главного тренера каталонцев Роналда Кумана приоритетным вариантом на позицию центрального нападающего был Мемфис Депай из , но Лапорта хочет видеть в клубе только форварда .

«ПСЖ» предложил Месси контракт, однако игрок хочет оставаться в «Барсе» до тех пор, пока команда способна решать высокие турнирные задачи.

В этом сезоне капитан «Барсы» провел 31 матч в , забил 26 голов и сделал 9 результативных передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Похоже, Месси останется в «Барсе» еще на два года. Сократит зарплату, позже улетит в США, но вернется работать в структуру клуба