«Зенит» забил 6 голов, осечки «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии», «Авангард» победил ЦСКА, Карацев обыграл Джоковича и другие новости утра

1. В 27-м туре российской Премьер-лиги «Зенит» раскрошил «Ротор» (6:0) на своем поле. Малком забил впервые с августа, Дзюба гонится за Азмуном.

«Зенит» станет чемпионом России уже 2 мая, если обыграет «Локомотив» дома. Команда Николича прибила «Тамбов» (5:2) и повторила личный рекорд, выиграв 11 матчей подряд.

2. В четвертом матче финала Кубка Гагарина «Авангард» победил ЦСКА (4:3 ОТ), забив победный гол в овертайме в меньшинстве, и сравнял счет в серии – 2-2.

3. В 33-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» не выиграл у «Ньюкасла» (1:1), пропустив на 95-й минуте, и отстает от топ-4 на четыре очка. Гол Вернера принес «Челси» победу над «Вест Хэмом» (1:0). «Уотфорд» вернулся в АПЛ.

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» (6:3), Овечкин не сыграл из-за травмы, зато Кузнецов набрал 1+2 и стал первой звездой матча. А Сорокин впервые в лиге пропустил 6 шайб.

«Миннесота» была сильнее «Сан-Хосе» (6:3), Капризов забросил 22-ю шайбу в сезоне, забив в 5-м матче подряд. Все результаты дня – здесь.

5. В 32-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» дома сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) и заметно подпортил себе шансы на титул, хотя команда Зидана не проигрывает 17 матчей во всех турнирах. «Валенсия» и «Алавес» поделили очки (1:1).

6. Аркадий и Борис Ротенберги, Галицкий, Мазепин, Саввиди попали в топ-200 богатейших людей России по версии Forbes.

7. Карацев обыграл Джоковича за 3 часа 25 минут в Белграде и второй раз в сезоне и карьере вышел в финал ATP. Его соперником станет Берреттини. Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, Циципас победил Синнера.

8. НБА. «Даллас» нанес поражение «Лейкерс», «Милуоки» разгромил «Филадельфию» и другие результаты.

9. Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян призвал признать геноцид армян и почтил память жертв. Россия и многие страны Европы официально признали геноцид армян. Турция и Азербайджан отрицают факт геноцида, но признают многочисленные армянские жертвы.

10. Цифра дня. Семья Месси купила квартиру в Майами за 7,3 млн долларов.

11. В 31-м туре Бундеслиги «Бавария» внезапно проиграла «Майнцу» (1:2), хотя могла стать чемпионом в случае победы. Дортмундская «Боруссия» была сильнее «Вольфсбурга» (2:0), «Байер» выиграл у «Айнтрахта» (3:1).

12. Щербакова, Миранчук, Василевский, Петр Ян, Рублев, Нагорный и Ступак вошли в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30». Это люди, к 30 годам получившие признание в профессиональном сообществе и ставшие известными.

13. Нагорный взял золото и два серебра чемпионата Европы по спортивной гимнастике в отдельных видах. Мельникова взяла золото и бронзу, у Уразовой – серебро.

14. UFC 261. Намаюнас вырубила Чжан, Шевченко нокаутировала Андраде и другие результаты.

15. Олимпийский чемпион в десятиборье Брюс Дженнер стал кандидатом в губернаторы Калифорнии. Он сменил пол шесть лет назад.

Цитаты дня:

Дик Адвокат: «Мы с Путиным маленького роста, но у нас есть харизма. Сказал ему: «Когда мы входим в зал с 5 тысячами человек, они замирают»

Талалаев о влиянии Кадырова на состав «Ахмата»: «Не чувствуете, оно же прямо давит на меня, подавило. Ваше мнение оставьте при себе»

Флорентино Перес: «Клубы не могут выйти из Суперлиги. Некоторые из-за давления сказали, что выйдут»

Карацев о победе над Джоковичем: «Он как стена, так что нужно играть на 150%. И мне это удалось»

Рио Фердинанд: «ВАР нужно выбросить в мусорку. Это дерьмо, высасывающее эмоции из игры»

Себастьян Феттель: «Всегда хотел сделать татуировку с Железным человеком»

Карим Абдул-Джаббар: «Республиканцы хотят, чтобы чернокожие исчезли»

Кайри Ирвинг: «Я участвую в Рамадане, соблюдаю пост»