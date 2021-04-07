Чемпионат Испании. «Реал» не выиграл у «Бетиса», «Валенсия» и «Алавес» сыграли вничью

В 32-м туре Ла Лиги в субботу «Реал» дома сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).

В воскресенье «Барселона» встретится с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Атлетиком».

Завершится тур в понедельник матчем «Эйбар» – «Сосьедад».

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32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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