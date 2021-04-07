Чемпионат Испании. «Реал» не выиграл у «Бетиса», «Валенсия» и «Алавес» сыграли вничью

В 32-м туре Ла Лиги в субботу «Реал» дома сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).
В воскресенье «Барселона» встретится с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Атлетиком».
Завершится тур в понедельник матчем «Эйбар» – «Сосьедад».
Чемпионат Испании
32-й тур
- Дата проведения
- 24 апреля, 15.00, «Мартинес Валеро»
- Гол:
- 1:0 – 32 Бойе.
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Эльче –
Гассанига, Диего Гонсалес, Кальво, Паласиос, Мохика, Гути, Пьятти (Мфулу, 83), Марконе, Фидель (Хосема, 90), Моренте (Хосан, 70), Бойе (Мигель Анхель, 90).
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Леванте –
Фернандес, Постиго, Коке (Мелеро, 56), Везу, Робер (Дани Гомес, 56), Барди, Мальса, Де Фрутос (Дуарте, 79), Клерк, Рохер Марти (Леон, 79), Моралес (Сон, 56).
- Дата проведения
- 24 апреля, 17.15, «Хосе Соррилья»
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Вальядолид –
Роберто, Эль-Ямик, Оласа, Перес, Хоакин Фернандес, Мичел (Гвардиола, 67), Орельяна (Вальдо Рубио, 79), Алькарас, Плано, Маркос Андре (Меса, 67), Вейсман (Кодро, 79).
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Кадис –
Ледесма, Маркос Мауро, Кала, Эспино (Карселен, 58), Акапо, Гарридо (Хосе Мари, 88), Алехо (Негредо, 88), Помбо (Собрино, 59), Аугусто Фернандес (Фали Хименес, 58), Малбашич, Лосано.
- Предупреждения:
- Эспино (27), Фали Хименес (60), Алькарас (81), Алехо (83).
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.30, «Месталья»
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Валенсия –
Доменек, Гайя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Васс, Муса (Черышев, 61), Солер, Гедеш, Рачич, Гамейро (Вальехо, 77), Макси Гомес.
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Алавес –
Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Лежен, Агиррегабириа, Батталья, Пина (Ману Гарсия, 88), Мендес (Гвидетти, 72), Хота (Риоха, 71), Хоселу (Дейверсон, 88), Лукас Перес (Пере Понс, 63).
- Удаление:
- Хави Лопес (87).
- Дата проведения
- 24 апреля, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо, Варан, Карвахаль (Одриосола, 68), Милитао, Иско (Марсело, 68), Каземиро, Асенсио (Азар, 77), Модрич (Антонио Бланко, 77), Родриго (Винисиус Жуниор, 59), Бензема.
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Бетис –
Браво, Эмерсон, Руис, Миранда, Манди, Каналес, Родригес, Гуардадо (Вильям Карвалью, 88), Хоакин (Руибаль, 59), Лайнес (Хуанми, 80), Иглесиас (Морон, 80).
- Дата проведения
- 25 апреля, 15.00, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 25 апреля, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 25 апреля, 19.30, «Балаидос»
- Дата проведения
- 25 апреля, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 25 апреля, 22.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Ипуруа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.