Чемпионат Испании. «Реал» не выиграл у «Бетиса», «Валенсия» и «Алавес» сыграли вничью

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В 32-м туре Ла Лиги в субботу «Реал» дома сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).

В воскресенье «Барселона» встретится с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Атлетиком».

Завершится тур в понедельник матчем «Эйбар» – «Сосьедад».

Чемпионат Испании

32-й тур

Эльче – Леванте 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
24 апреля, 15.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 32 Бойе.
ЭльчеГассанига, Диего Гонсалес, Кальво, Паласиос, Мохика, Гути, Пьятти (Мфулу, 83), Марконе, Фидель (Хосема, 90), Моренте (Хосан, 70), Бойе (Мигель Анхель, 90).
ЛевантеФернандес, Постиго, Коке (Мелеро, 56), Везу, Робер (Дани Гомес, 56), Барди, Мальса, Де Фрутос (Дуарте, 79), Клерк, Рохер Марти (Леон, 79), Моралес (Сон, 56).
Предупреждения:
Мохика (34), Постиго (58), Мальса (65), Рохер Марти (74), Фидель (77), Гассанига (79), Барди (90).

 

Вальядолид – Кадис 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
24 апреля, 17.15, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Плано, 1:1 – 64 Кала.
ВальядолидРоберто, Эль-Ямик, Оласа, Перес, Хоакин Фернандес, Мичел (Гвардиола, 67), Орельяна (Вальдо Рубио, 79), Алькарас, Плано, Маркос Андре (Меса, 67), Вейсман (Кодро, 79).
КадисЛедесма, Маркос Мауро, Кала, Эспино (Карселен, 58), Акапо, Гарридо (Хосе Мари, 88), Алехо (Негредо, 88), Помбо (Собрино, 59), Аугусто Фернандес (Фали Хименес, 58), Малбашич, Лосано.
Предупреждения:
Эспино (27), Фали Хименес (60), Алькарас (81), Алехо (83).

 

Валенсия – Алавес 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
24 апреля, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 84 Гвидетти, 1:1 – 89 Гайя.
ВаленсияДоменек, Гайя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Васс, Муса (Черышев, 61), Солер, Гедеш, Рачич, Гамейро (Вальехо, 77), Макси Гомес.
АлавесПачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Лежен, Агиррегабириа, Батталья, Пина (Ману Гарсия, 88), Мендес (Гвидетти, 72), Хота (Риоха, 71), Хоселу (Дейверсон, 88), Лукас Перес (Пере Понс, 63).
Предупреждения:
Гайя (4), Гильямон (37), Вальехо (81), Солер (83).
Удаление:
Хави Лопес (87).

 

Реал Мадрид – Бетис 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
24 апреля, 22.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Реал МадридКуртуа, Начо, Варан, Карвахаль (Одриосола, 68), Милитао, Иско (Марсело, 68), Каземиро, Асенсио (Азар, 77), Модрич (Антонио Бланко, 77), Родриго (Винисиус Жуниор, 59), Бензема.
БетисБраво, Эмерсон, Руис, Миранда, Манди, Каналес, Родригес, Гуардадо (Вильям Карвалью, 88), Хоакин (Руибаль, 59), Лайнес (Хуанми, 80), Иглесиас (Морон, 80).
Предупреждения:
Иско (35), Браво (90), Морон (90).

 

Уэска – Хетафе
Дата проведения
25 апреля, 15.00, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Барселона
Дата проведения
25 апреля, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Осасуна
Дата проведения
25 апреля, 19.30, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Гранада
Дата проведения
25 апреля, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Атлетико
Дата проведения
25 апреля, 22.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Реал Сосьедад
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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