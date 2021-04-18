Олимпийский чемпион в десятиборье Брюс Дженнер стал кандадитом в губернаторы Калифорнии. Он сменил пол шесть лет назад

Олимпийский чемпион в десятиборье Брюс Дженнер стал кандадитом в губернаторы Калифорнии.

Дженнер выиграл золото на Играх-1976, после завершения карьеры снимался в фильмах и работал на телевидении.

В 2015 году в возрасте 65 лет спортсмен хирургически сменил пол и стал Кейтлин Дженнер.

«Слишком долго политики много обещали и не выполняли своих обязательств. Нам нужен лидер с дальновидностью и решимостью довести дело до конца.

Это будет кампания решений, предоставляющая дорожную карту возврата к процветанию, чтобы изменить это состояние и, наконец, устранить ущерб, который Гэвин Ньюсом (действующий губернатор – Sports.ru) нанес этому штату», – говорится в предвыборном заявлении Дженнер.

Срок губернаторства Ньюсома закончится в ноябре 2022 года.

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