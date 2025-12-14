  • Спортс
  Гвардиола быстрее всех среди тренеров одержал 150 побед в АПЛ с 3+ голами за игру – за 358 матчей во главе «Ман Сити». Подобное удавалось лишь Фергюсону и Венгеру
Гвардиола быстрее всех среди тренеров одержал 150 побед в АПЛ с 3+ голами за игру – за 358 матчей во главе «Ман Сити». Подобное удавалось лишь Фергюсону и Венгеру

Пеп Гвардиола быстрее всех одержал 150 побед в АПЛ с 3 и более голами за игру.

Пеп Гвардиола быстрее всех среди тренеров одержал рекордные 150 побед в АПЛ с тремя и более забитыми голами.

«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура чемпионата Англии (3:0).

В сегодняшней игре «Манчестер Сити» одержал 150-ю победу в АПЛ под руководством Гвардиолы, забив не менее трех голов за матч. Каталонский тренер достиг этой отметки за 358 матчей, побив рекорд Алекса Фергюсона, которому потребовалось для этого 522 матча.

Единственным тренером помимо Гвардиолы и Фергюсона, которому удалось одержать 150 таких побед, является Арсен Венгер, сделавший это за 524 матча.

