Гвардиола быстрее всех среди тренеров одержал 150 побед в АПЛ с 3+ голами за игру – за 358 матчей во главе «Ман Сити». Подобное удавалось лишь Фергюсону и Венгеру

Пеп Гвардиола быстрее всех среди тренеров одержал рекордные 150 побед в АПЛ с тремя и более забитыми голами.

«Манчестер Сити » разгромил «Кристал Пэлас » в матче 16-го тура чемпионата Англии (3:0).

В сегодняшней игре «Манчестер Сити» одержал 150-ю победу в АПЛ под руководством Гвардиолы, забив не менее трех голов за матч. Каталонский тренер достиг этой отметки за 358 матчей, побив рекорд Алекса Фергюсона , которому потребовалось для этого 522 матча.

Единственным тренером помимо Гвардиолы и Фергюсона, которому удалось одержать 150 таких побед, является Арсен Венгер, сделавший это за 524 матча.