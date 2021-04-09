Талалаев о влиянии Кадырова на состав «Ахмата»: «Не чувствуете, оно же прямо давит на меня, подавило. Ваше мнение оставьте при себе»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после ничьей с «Уралом» (1:1) в чемпионате РПЛ ответил на вопрос о том, влияет ли на состав команды глава Чечни Рамзан Кадыров.
На 65-й минуте игры на поле вышел Халид Кадыров – племянник Рамзана Кадырова.
«Влияние? Не чувствуете, оно же прямо давит на меня, подавило меня. Ваше субъективное мнение оставляйте при себе.
Посмотрите, что было на предсезонке, где Кадыров забивал и отдавал. Другой вопрос, как готов он сейчас.
Напомню, что мы вышли без единой тренировки, проиграв в полуфинале Кубка России по пенальти. В каком состоянии сейчас находится команда? Вы сможете показать свою лучшую игру, когда от вас уйдет жена? Хотя бы в карты.
Просто представьте ситуацию такую, я вот вам привел такое сравнение. Ваши проблемы, что вы хотите унизить и привязать ситуацию к родственнику Кадырова», – заявил Талалаев.