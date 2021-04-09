«Зенит» станет чемпионом России, если обыграет «Локомотив» дома

«Зенит» может стать чемпионом по итогам 28-го тура , который пройдет на следующей неделе.

Для этого команде тренера Сергея Семака нужно дома обыгрывать «Локомотив» в воскресенье, 2 мая. Если «Зенит» возьмет три очка, то за два тура до конца обеспечит себе чемпионство.

При ничьей петербургский клуб сохранит высокие шансы на чемпионство, поскольку при равенстве очков в первую очередь учитываются личные встречи (очки, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей).

Первый матч в Москве закончился 0:0, поэтому ничья уравняет показатели личных встреч – дальше будут учитываться количество побед в чемпионате, общая разница мячей и количество забитых мячей. На данный момент «Зенит» впереди по всем пунктам.

Если «Зенит» проиграет, то «Локомотив» за два тура до конца сократит отставание до трех очков.

«Зенит» разобрал «Ротор» 6:0. Для чемпионства надо обыграть «Локо» в следующем туре

