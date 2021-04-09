«Зенит» разгромил «Ротор» – 6:0. Забили Дзюба, Малком, Мостовой, Ерохин, Сутормин, а Кверквелия – в свои ворота

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В 27-м туре РПЛ «Зенит» крупно обыграл «Ротор» (6:0) на своем поле.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Защитник гостей Соломон Кверквелия отправил мяч в свои ворота в конце первого тайма. Затем за «Зенит» забили Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин.

«Зенит», набрав 58 очков, лидирует в таблице РПЛ. У «Локомотива» 49 баллов и матч в запасе.

Зенит – Ротор 6:0 (1:0, 5:0)
Дата проведения
24 апреля, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45, автогол Кверквелия, 2:0 – 56 Малком, 3:0 – 65 Мостовой, 4:0 – 75 Дзюба, 5:0 – 77 Ерохин, 6:0 – 87 Сутормин.
ЗенитЛунев, Дуглас Сантос, Чистяков (Кравцов, 76; Хотулев, 83), Ракицкий (Круговой, 61), Вендел, Мостовой, Барриос (Оздоев, 61), Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба (Ерохин, 76).
РоторЧондрич, Серченков, Кверквелия, Байрыев, Давиташвили, Песегов, Жигулев, Алейник, Кипиани, Муллин (Вершков, 68), Щеткин (Медведь, 79).
Предупреждение:
Сутормин (89).

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