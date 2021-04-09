«Зенит» разгромил «Ротор» – 6:0. Забили Дзюба, Малком, Мостовой, Ерохин, Сутормин, а Кверквелия – в свои ворота

В 27-м туре РПЛ крупно обыграл (6:0) на своем поле.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Защитник гостей отправил мяч в свои ворота в конце первого тайма. Затем за «Зенит» забили , Андрей Мостовой, , и Алексей Сутормин.

«Зенит», набрав 58 очков, лидирует в таблице РПЛ. У «Локомотива» 49 баллов и матч в запасе.

Таблица РПЛ

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