Мхитарян призвал признать геноцид армян и почтил память жертв в день памяти

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян в день памяти жертв геноцида армян отдал дань уважения погибшим.

«Я армянин. Я горжусь этим. Я знаю, что значит 24 апреля.

Довольно. Признайте геноцид армян в 1915 году и убийство более 1,5 миллионов.

Спасибо всем государствам, признавшим геноцид армян», – написал Мхитарян в твиттере.

Геноцид армян был осуществлен в 1915 году на территориях, контролируемых властями Османской империи. В Декларации от 24 мая 1915 года стран-союзниц (Великобритания, Франция и Россия) массовые убийства армян были признаны преступлением против человечности.

Россия и многие страны Европы официально признали геноцид армян. Турция и Азербайджан отрицают факт геноцида, но признают многочисленные армянские жертвы.

Thank you to all those states which have recognized the Armenian Genocide 1915 #ArmenianGenocide pic.twitter.com/c2cRMpZSEs