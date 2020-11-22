Мхитарян призвал признать геноцид армян и почтил память жертв в день памяти

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Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян в день памяти жертв геноцида армян отдал дань уважения погибшим.

«Я армянин. Я горжусь этим. Я знаю, что значит 24 апреля.

Довольно. Признайте геноцид армян в 1915 году и убийство более 1,5 миллионов.

Спасибо всем государствам, признавшим геноцид армян», – написал Мхитарян в твиттере.

Геноцид армян был осуществлен в 1915 году на территориях, контролируемых властями Османской империи. В Декларации от 24 мая 1915 года стран-союзниц (Великобритания, Франция и Россия) массовые убийства армян были признаны преступлением против человечности.

Россия и многие страны Европы официально признали геноцид армян. Турция и Азербайджан отрицают факт геноцида, но признают многочисленные армянские жертвы.

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