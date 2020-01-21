НБА. «Милуоки» – «Филадельфия», «Даллас» примет «Лейкерс» и другие матчи

В субботу, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
В 22:30 по мск начнется встреча фаворитов Восточной конференции «Милуоки» – «Филадельфия».
«Даллас» Дончича примет «Лейкерс» Дэвиса, в Новом Орлеане сойдутся ведущие борьбу за плей-офф «Пеликанс» и «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 24 апреля, 22.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 25 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 25 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 25 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 25 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 25 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 25 апреля, 05.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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