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    НБА. «Милуоки» – «Филадельфия», «Даллас» примет «Лейкерс» и другие матчи

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    В субботу, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

    В 22:30 по мск начнется встреча фаворитов Восточной конференции «Милуоки»«Филадельфия».

    «Даллас» Дончича примет «Лейкерс» Дэвиса, в Новом Орлеане сойдутся ведущие борьбу за плей-офф «Пеликанс» и «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Торонто
    Дата проведения
    24 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Милуоки – Филадельфия
    Дата проведения
    24 апреля, 22.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Индиана – Детройт
    Дата проведения
    25 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Сан-Антонио
    Дата проведения
    25 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Майами – Чикаго
    Дата проведения
    25 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Даллас – Лейкерс
    Дата проведения
    25 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Юта – Миннесота
    Дата проведения
    25 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Денвер – Хьюстон
    Дата проведения
    25 апреля, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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