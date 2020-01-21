НБА. «Милуоки» – «Филадельфия», «Даллас» примет «Лейкерс» и другие матчи

В субботу, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

В 22:30 по мск начнется встреча фаворитов Восточной конференции – .

Дончича примет Дэвиса, в Новом Орлеане сойдутся ведущие борьбу за плей-офф «Пеликанс» и .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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