Карацев обыграл Джоковича за 3 часа 25 минут и второй раз в сезоне и карьере вышел в финал ATP

28-я ракетка мира Аслан Карацев за 3 часа 25 минут обыграл Новака Джоковича в полуфинале турнира в Белграде (7:5, 4:6, 6:4) и сравнял счет в личных встречах (1:1).

Biggest win of @AsKaratsev’s career! 🎉



The World No.28 stuns Djokovic in Belgrade 7-5 4-6 6-4 to advance to the @SerbiaOpen2021 final. pic.twitter.com/qkzsjORgnv