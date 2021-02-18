Карацев обыграл Джоковича за 3 часа 25 минут и второй раз в сезоне и карьере вышел в финал ATP

28-я ракетка мира Аслан Карацев за 3 часа 25 минут обыграл Новака Джоковича в полуфинале турнира в Белграде (7:5, 4:6, 6:4) и сравнял счет в личных встречах (1:1).

Biggest win of @AsKaratsev’s career! 🎉



The World No.28 stuns Djokovic in Belgrade 7-5 4-6 6-4 to advance to the @SerbiaOpen2021 final. pic.twitter.com/qkzsjORgnv — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2021

Джокович впервые в карьере проиграл матч трехсетового формата, в котором создал более 20 брейк-пойнтов. В этой встрече у него было 28, он реализовал пять.

Карацев третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при трех поражениях). Предыдущие победы он тоже одержал в 2021 году – над №9 Диего Шварцманом и №8 Андреем Рублевым.

Он второй раз в сезоне и в карьере вышел в финал турнира ATP. В прошлый раз – в Дубае – он взял титул.

Завтра Карацев поборется с Маттео Берреттини или Таро Даниэлем.

Отец Карацева о матче с Джоковичем: «Для первого раза с первой ракеткой мира – пойдет, а во второй надо будет уже выиграть»

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