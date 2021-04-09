«Ливерпуль» не выиграл у «Ньюкасла», пропустив на 95-й – 1:1. Гол «сорок» на 92-й отменили из-за касания рукой

В 33-м туре Премьер-лиги и сыграли вничью (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет открыл нападающий Мохамед Салах на 3-й минуте. Гости отыгрались на 5-й добавленной ко второму тайму минуте благодаря голу полузащитника Джо Уиллока. Чуть ранее, на 2-й добавленной минуте, был отменен гол нападающего Каллума Уилсона. Причиной для такого решения судей послужило соприкосновение мяча и руки.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ