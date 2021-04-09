«Ливерпуль» не выиграл у «Ньюкасла», пропустив на 95-й – 1:1. Гол «сорок» на 92-й отменили из-за касания рукой

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В 33-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Ньюкасл» сыграли вничью (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет открыл нападающий Мохамед Салах на 3-й минуте. Гости отыгрались на 5-й добавленной ко второму тайму минуте благодаря голу полузащитника Джо Уиллока. Чуть ранее, на 2-й добавленной минуте, был отменен гол нападающего Каллума Уилсона. Причиной для такого решения судей послужило соприкосновение мяча и руки.

Ливерпуль – Ньюкасл 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
24 апреля, 14.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Салах, 1:1 – 90 Уиллок.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, Кабак, Фабиньо, Мане, Тиаго Алькантара (Джонс, 77), Салах, Вейналдум, Диогу Жота (Милнер, 58), Фирмино.
НьюкаслДубравка, Фернандес, Кларк (Уиллок, 64), Дамметт, Ритчи, Шелви, Мерфи, Лонгстафф, Альмирон (Гэйл, 85), Сен-Максимен, Жоэлинтон (Уилсон, 60).
Предупреждения:
Кабак (9), Фернандес (16), Фабиньо (89).

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