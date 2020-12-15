Аркадий и Борис Ротенберги, Галицкий, Мазепин, Саввиди – в топ-200 богатейших людей России (Forbes)

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Forbes опубликовал список богатейших бизнесменов России в 2021 году.

Ранее издание составило топ-20 рейтинга, в который попали Леонид Федун, Роман Абрамович, Алишер Усманов и Геннадий Тимченко.

В топ-200 есть и другие российские бизнесмены, связанные со спортом.

27. Дмитрий Рыболовлев (владелец «Монако») – 6,7 млрд долларов;

28. Андрей Козицын (гендиректор УГМК, президент «Автомобилиста» и БК УГМК) – 6,3 млрд долларов;

30. Петр Авен (член попечительского совета РФС) – 5,3 млрд долларов;

32. Олег Тиньков (основатель «Тинькофф Банка» – титульного спонсора РПЛ) – 4,7 млрд долларов;

40. Сергей Галицкий (владелец «Краснодара») – 3,5 млрд долларов;

52. Аркадий Ротенберг (председатель правления ФХР) – 2,9 млрд долларов;

75. Роман Авдеев (владелец «Торпедо») – 1,8 млрд долларов;

83. Иван Саввиди (владелец ПАОК) – 1,7 млрд долларов;

105. Борис Ротенберг (владелец «Сочи») – 1,2 млрд долларов;

150. Дмитрий Мазепин (владелец «Уралхима», титульного спонсора «Хааса» – команды сына Никиты в «Формуле-1») – 800 млн долларов.

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