Аркадий и Борис Ротенберги, Галицкий, Мазепин, Саввиди – в топ-200 богатейших людей России (Forbes)

Forbes опубликовал список богатейших бизнесменов России в 2021 году.
Ранее издание составило топ-20 рейтинга, в который попали Леонид Федун, Роман Абрамович, Алишер Усманов и Геннадий Тимченко.
В топ-200 есть и другие российские бизнесмены, связанные со спортом.
27. Дмитрий Рыболовлев (владелец «Монако») – 6,7 млрд долларов;
28. Андрей Козицын (гендиректор УГМК, президент «Автомобилиста» и БК УГМК) – 6,3 млрд долларов;
30. Петр Авен (член попечительского совета РФС) – 5,3 млрд долларов;
32. Олег Тиньков (основатель «Тинькофф Банка» – титульного спонсора РПЛ) – 4,7 млрд долларов;
40. Сергей Галицкий (владелец «Краснодара») – 3,5 млрд долларов;
52. Аркадий Ротенберг (председатель правления ФХР) – 2,9 млрд долларов;
75. Роман Авдеев (владелец «Торпедо») – 1,8 млрд долларов;
83. Иван Саввиди (владелец ПАОК) – 1,7 млрд долларов;
105. Борис Ротенберг (владелец «Сочи») – 1,2 млрд долларов;
150. Дмитрий Мазепин (владелец «Уралхима», титульного спонсора «Хааса» – команды сына Никиты в «Формуле-1») – 800 млн долларов.