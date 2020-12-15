Аркадий и Борис Ротенберги, Галицкий, Мазепин, Саввиди – в топ-200 богатейших людей России (Forbes)

Forbes опубликовал список богатейших бизнесменов России в 2021 году.

Ранее издание составило топ-20 рейтинга, в который попали Леонид Федун, Роман Абрамович, Алишер Усманов и Геннадий Тимченко.

В топ-200 есть и другие российские бизнесмены, связанные со спортом.

27. (владелец ) – 6,7 млрд долларов;

28. (гендиректор УГМК, президент и БК УГМК) – 6,3 млрд долларов;

30. (член попечительского совета ) – 5,3 млрд долларов;

32. (основатель «Тинькофф Банка» – титульного спонсора ) – 4,7 млрд долларов;

40. (владелец ) – 3,5 млрд долларов;

52. (председатель правления ) – 2,9 млрд долларов;

75. (владелец ) – 1,8 млрд долларов;

83. (владелец ) – 1,7 млрд долларов;

105. (владелец ) – 1,2 млрд долларов;

150. (владелец «Уралхима», титульного спонсора «Хааса» – команды сына Никиты в «Формуле-1») – 800 млн долларов.