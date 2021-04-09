Семья Месси купила квартиру в Майами за 7,3 млн долларов

Семья форварда «Барселоны» приобрела люксовую квартиру в Санни-Айлс-Бич, городе в округе Майами-Дейд.

Семья Месси заплатила 7,3 млн долларов за весь девятый этаж в Regalia, многоквартирном доме на Коллинз-авеню. Квартиру купила компания, управляемая , отцом Лионеля.

Два с половиной года назад аргентинец уже покупал квартиру неподалеку за 5 млн долларов – в Porsche Design Tower, примерно в 10 кварталах к югу в Санни-Айлс.

В новой квартире Месси есть четыре спальни, четыре ванных комнаты, 2 100 квадратных футов (640 метров) террасы и винный холодильник на 1 000 бутылок. В 39-этажном здании Regalia есть шесть бассейнов, спа, фитнес-центр, студия йоги, кухня от шеф-повара, бар с шампанским и винный погреб.

Фото: The Real Deal