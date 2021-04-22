UFC 261: Усман против Масвидаля, Чжан – Намаюнас и Шевченко – Андраде

В ночь с 24 на 25 апреля во Флориде состоится турнир UFC 261.
Главным событием вечера станет реванш чемпиона полусреднего веса Камару Усмана с Хорхе Масвидалем.
UFC 261 начнется в 01:00 по московскому времени, основной кард стартует в 05:00.
Основной кард:
Камару Усман (18-1) – Хорхе Масвидаль (35-14)
Вейли Чжан (21-1) – Роуз Намаюнас (12-4)
Валентина Шевченко (19-3) – Джессика Андраде (21-8)
Крис Уайдман (15-5) – Юрайя Холл (18-9)
Энтони Смит (33-16) – Джим Крют (12-1)
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Реванш Масвидаля и Усмана, пятая защита титула Шевченко и рубка за пояс минимального веса. Онлайн UFC 261