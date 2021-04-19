🥇🥈🥉 Мельникова взяла золото и бронзу чемпионата Европы по спортивной гимнастике в отдельных видах, у Уразовой – серебро

Теги спортивная гимнастика чемпионат Европы Женская сборная России по спортивной гимнастике результаты Джулия Штайнгрубер Ангелина Мельникова Владислава Уразова Гимнастика

Россиянка Ангелина Мельникова выиграла золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях и взяла бронзу в опорном прыжке. 

Еще одна россиянка Владислава Уразова – 2-я в упражнениях на брусьях. 

Спортивная гимнастика

Чемпионат Европы

Базель, Швейцария

Женщины

Опорный прыжок

1. Джулия Штайнгрубер (Швейцария) – 14,824

2. Джессика Гадирова (Великобритания) – 14,466

3. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,416

Брусья

1. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,500

2. Владислава Уразова (Россия) – 14,333

3. Амели Морган (Великобритания) – 14,100

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