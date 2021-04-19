🥇🥈🥉 Мельникова взяла золото и бронзу чемпионата Европы по спортивной гимнастике в отдельных видах, у Уразовой – серебро

Россиянка Ангелина Мельникова выиграла золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях и взяла бронзу в опорном прыжке.
Еще одна россиянка Владислава Уразова – 2-я в упражнениях на брусьях.
Спортивная гимнастика
Чемпионат Европы
Базель, Швейцария
Женщины
Опорный прыжок
1. Джулия Штайнгрубер (Швейцария) – 14,824
2. Джессика Гадирова (Великобритания) – 14,466
3. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,416
Брусья
1. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,500
2. Владислава Уразова (Россия) – 14,333
3. Амели Морган (Великобритания) – 14,100