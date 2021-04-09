Дик Адвокат: «Мы с Путиным маленького роста, но у нас есть харизма. Сказал ему: «Когда мы входим в зал с 5 тысячами человек, они замирают»

Бывший тренер рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

– Вы когда-нибудь сомневались в себе?

– Да. Помню, что, когда я играл за «Ден Хааг», делал крюк, чтобы избежать встречи с членами совета директоров. Я внимательно смотрел на них, но не здоровался.

И когда меня ждали в переговорной, я всегда просил кого-нибудь пойти со мной. Так все внимание переходило с меня на другого. Очень удобно. Этот образ маленького дерзкого парня ошибочен.

– По-вашему, застенчивость – признак слабости?

– Нет, но демонстрация этого – да. Мне нравилось, когда люди думали: этим парнем невозможно манипулировать. Кстати, никто не знал о моей застенчивости, только тот, кто шел со мной. Я говорил: пойдем вместе – тогда на тебя обратят внимание.

Мне всегда казалось, что все смотрят на меня. Даже будучи тренером сборной, я не хотел идти в переговорную один.

– Вы умеете хорошо притворяться. Чего стоит только ваш громкий голос.

– Когда я тренировал в России, Владимир Путин спросил меня о лидерстве. «Вы и я – вот лидерство. Когда мы входим в зал, где пять тысяч человек, они замирают», – ответил я.

Мы с Путиным, может, маленького роста – он 169 сантиметров, я – 170 – но у нас есть харизма. Ему очень понравился мой ответ, – сказал Адвокат.