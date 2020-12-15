Овечкин не сыграл из-за травмы впервые с марта 2015 года. За 16 сезонов в НХЛ он пропустил всего 35 игр

Капитан не сыграл в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (6:3) из-за травмы нижней части тела.

Россиянин пропустил игру по этой причине впервые с марта 2015 года.

За 16 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил в общей сложности всего 35 матчей, в том числе из-за травм – 17.

Остальные 18 были связаны с дисквалификациями (в том числе за пропуски Матчей звезд), личными причинами, а в этом сезоне – с нарушением правил ковид-протокола.

Главный тренер после игры не сообщил никаких подробностей состояния нападающего, сказав лишь, что его статус по-прежнему «со дня на день», и что на данном этапе сезона в команде не собираются рисковать его здоровьем.

В 43 матчах сезона Овечкин набрал 42 (24+18) очка. С 730 голами в карьере он занимает 6-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Чтобы сравняться с идущим пятым Марселем Дионном (731 гол), Овечкину осталось забросить одну шайбу. Четвертое место занимает Бретт Халл (741 гол). Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).