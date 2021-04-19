🥇🥈 Нагорный выиграл золото ЧЕ по спортивной гимнастике в вольных упражнениях и взял серебро упражнении на коне, другие финалы

Россиянин Никита Нагорный выиграл золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях, а также взял серебро в упражнении на коне.
Спортивная гимнастика
Чемпионат Европы
Базель, Швейцария
Мужчины
Начало финалов – 14:30 по московскому времени. Трансляция – на ТК «Матч! Арена».
Вольные упражнения
1. Никита Нагорный (Россия) – 15,166
2. Бенджамин Гишард (Швейцария) – 14,966
3. Никола Бартолини (Италия) – 14,666...
8. Кирилл Прокопьев (Россия) – 13,466
Конь
1. Артур Давтян (Армения) – 14,266
2. Никита Нагорный (Россия) – 14,266
3. Джо Фрейзер (Великобритания) – 14,066...
6. Давид Белявский (Россия) – 13,166
Кольца
Никита Нагорный