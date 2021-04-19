🥇🥈 Нагорный выиграл золото ЧЕ по спортивной гимнастике в вольных упражнениях и взял серебро упражнении на коне, другие финалы

Россиянин Никита Нагорный выиграл золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях, а также взял серебро в упражнении на коне.

Спортивная гимнастика

Чемпионат Европы

Базель, Швейцария

Мужчины

Начало финалов – 14:30 по московскому времени. Трансляция – на ТК ! Арена».

Вольные упражнения

1. Никита Нагорный (Россия) – 15,166

2. Бенджамин Гишард (Швейцария) – 14,966

3. Никола Бартолини (Италия) – 14,666...

8. Кирилл Прокопьев (Россия) – 13,466

Конь

1. Артур Давтян (Армения) – 14,266

2. Никита Нагорный (Россия) – 14,266

3. Джо Фрейзер (Великобритания) – 14,066...

6. Давид Белявский (Россия) – 13,166

Кольца

Никита Нагорный