🥇🥈 Нагорный выиграл золото ЧЕ по спортивной гимнастике в вольных упражнениях и взял серебро упражнении на коне, другие финалы

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Россиянин Никита Нагорный выиграл золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях, а также взял серебро в упражнении на коне. 

Спортивная гимнастика

Чемпионат Европы

Базель, Швейцария

Мужчины

Начало финалов – 14:30 по московскому времени. Трансляция – на ТК «Матч! Арена». 

Вольные упражнения

1. Никита Нагорный (Россия) – 15,166

2. Бенджамин Гишард (Швейцария) – 14,966

3. Никола Бартолини (Италия) – 14,666...

8. Кирилл Прокопьев (Россия) – 13,466

Конь

1. Артур Давтян (Армения) – 14,266

2. Никита Нагорный (Россия) – 14,266

3. Джо Фрейзер (Великобритания) – 14,066...

6. Давид Белявский (Россия) – 13,166

Кольца

Никита Нагорный

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