Еврокубок. 1/4 финала. Третий матч. УНИКС принимает «Локомотив-Кубань»

В Казани проходит третий, решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» из Краснодара (1-1).
В другой серии «Монако» примет черногорскую «Будучность» (1-1).
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 31 марта, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Морган (14 + 7 подборов), Уайт (13), Холланд (7), Жбанов (5), Кэнан (2) – старт; Смит (17), Браун (8), Узинский (3), Теодор (2), Клименко (0).
- Локомотив-Кубань
- Херви (22), Кузминскас (17 + 7 подборов), Калниетис (8 + 7 подборов + 7 передач), Уильямс-Госс (5), Гордон (2) – старт; Емченко (5), Каммингс (5), Линч (4), Мартюк (2).
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 31 марта, 19.00, «Salle Gaston Médecin»
- Монако
- Лессор (21 + 5 потерь), Бост (9), Найт (8 + 10 подборов), Инглис (4), Сиссоко (0) – старт; Йегет (9), О'Брайен (7), Грэй (5), Ндойе (4), Демаис-Баллу (3).
- Будучность
- Рид (16), Делла Валле (11), Коббс (11), Эджим (4), Суад Шехович (2) – старт; Иванович (9), П.Попович (7), Митрович (4), Д.Николич (2), З.Николич (2).
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Джон Браун III из УНИКСа был квотербеком и не смотрел баскетбол до 24 лет
«Не трачу деньги на украшения или автомобили». Айзейя Кэнан – о том, как ураган изменил его отношение к жизни