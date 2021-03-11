Еврокубок. 1/4 финала. Третий матч. УНИКС принимает «Локомотив-Кубань»

В Казани проходит третий, решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка между УНИКСом и из Краснодара (1-1).

В другой серии примет черногорскую (1-1).

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Третий матч

В серии ничья – 1-1

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Джон Браун III из УНИКСа был квотербеком и не смотрел баскетбол до 24 лет

«Не трачу деньги на украшения или автомобили». Айзейя Кэнан – о том, как ураган изменил его отношение к жизни