Еврокубок. 1/4 финала. Третий матч. УНИКС принимает «Локомотив-Кубань»

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В Казани проходит третий, решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» из Краснодара (1-1).

В другой серии «Монако» примет черногорскую «Будучность» (1-1).

Еврокубок

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Третий матч

УНИКС Россия  –  Локомотив-Кубань Россия 77:72 (4 четверть)
Дата проведения
31 марта, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Морган (14 + 7 подборов), Уайт (13), Холланд (7), Жбанов (5), Кэнан (2) – старт; Смит (17), Браун (8), Узинский (3), Теодор (2), Клименко (0).
Локомотив-Кубань
Херви (22), Кузминскас (17 + 7 подборов), Калниетис (8 + 7 подборов + 7 передач), Уильямс-Госс (5), Гордон (2) – старт; Емченко (5), Каммингс (5), Линч (4), Мартюк (2).

В серии ничья – 1-1

Монако Монако  –  Будучность Черногория 75:78 (4 четверть)
Дата проведения
31 марта, 19.00, «Salle Gaston Médecin»
Онлайн матча
Монако
Лессор (21 + 5 потерь), Бост (9), Найт (8 + 10 подборов), Инглис (4), Сиссоко (0) – старт; Йегет (9), О'Брайен (7), Грэй (5), Ндойе (4), Демаис-Баллу (3).
Будучность
Рид (16), Делла Валле (11), Коббс (11), Эджим (4), Суад Шехович (2) – старт; Иванович (9), П.Попович (7), Митрович (4), Д.Николич (2), З.Николич (2).

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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