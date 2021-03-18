Писарев о Фернандесе: «Он защитник вообще? Виноват в 1-м мяче Словакии, при 2-м проиграл позицию»

Бывший тренер молодежной сборной России Николай Писарев раскритиковал игру защитника и сборной России Марио Фернандеса во вчерашнем матче квалификации ЧМ-2022 против Словакии (1:2).

«Вопрос: Фернандес – он защитник вообще? На мой взгляд, это просто атакующий полузащитник. Мы видим, здесь (в моменте с голом Мака – прим. Sports.ru) он позицию проиграл, дальше Семенов руками разводит.

Но что случилось при первом голе? Там не было никакого блока, там просто шло скрещивание, два футболиста сборной Словакии сделали скрещивание, а наши не перевели стрелку, как, знаете, на железнодорожных путях. И виноват Фернандес.

Поэтому по этой игре, хоть он и забил, у меня больше вопросов к Фернандесу как к защитнику. Потому что ну уже встает вопрос: насколько он защитник?» – сказал Писарев.

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