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34 746 зрителей – средняя посещаемость клубного ЧМ после группового этапа. ФИФА довольна, на матчах присутствовали более 1,6 млн болельщиков

Средняя посещаемость клубного ЧМ составляет 34 тысяч зрителей.

Как пишет журналист Каве Солекол, на данный момент в общей сложности 1 667 819 человек присутствовали на матчах турнирах в США.

Средняя посещаемость 48 игр группового этапа составила 34 746 болельщиков.

Отмечается, что ФИФА довольна посещаемостью – она в целом соответствует ожиданиям.

Ожидается, что посещаемость вырастет на этапе плей-офф, матчи которых пройдут на шести стадионах вместимостью от 60 000 до 82 000 зрителей.

ФИФА использует динамическое ценообразование при продажи билетов, что означает, что стоимость колеблется в зависимости от спроса.

Билеты на матч «Челси» против «Бенфики» в Шарлотт можно приобрести по цене от 52 долларов, на матч «Манчестер Сити» и «Аль-Хилаля» в Орландо – от 85 долларов.

Билеты на встречу «Реала» и «Ювентуса» в Майами продаются от 182 долларов, на матч «Интер Майами» и «ПСЖ» в Атланте – от 83 долларов.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Каве Солекола
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