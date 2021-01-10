Лыжи. Чемпионат России. Большунов и Терентьев выиграли командный спринт, Спицов и Якимушкин – 3-и, Парфенов и Ретивых не прошли в финал

31 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени прошел мужской командный спринт свободным стилем.
Александр Большунов и Александр Терентьев, выступающие за Архангельскую область, одержали победу.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2021
Тюмень
Мужчины
Командный спринт
Свободный стиль
1. Архангельская область (Александр Большунов – Александр Терентьев) – 20.46,5
2. Сахалинская область (Иван Кириллов – Андрей Краснов) – 1,8
3. Тюменская область (Денис Спицов – Иван Якимушкин) – 7,6
4. Коми-1 (Илья Семиков – Ермил Вокуев) – 9,4
5. Татарстан-1 (Андрей Феллер, Денис Филимонов) – 10,0
6. Татарстан-2 (Владимир Фролов, Алмаз Таипов) – 36,7
7. Красноярский край (Андрей Кузнецов, Иван Горбунов) – 39,4
8. Удмуртская республика-2 (Евгений Байбородов, Владислав Азанов) – 45,6
Тюменская область-3 (Андрей Парфенов – Глеб Ретивых) – не прошли в финал из-за падения Ретивых.