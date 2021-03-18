Голубев о 0:3 с Данией: «Играли хорошо, просто я детские ошибки допустил»

Полузащитник молодежной сборной России Артем Голубев прокомментировал поражение от Дании (0:3) и вылет с Евро-2021 (U21).

– Эмоции плохие. Не выполнили задачу, не вышли из группы. Если лично брать свою игру, допустил две голевые ошибки, поплатились. Вот и все.

– Первый тайм напомнил игру с французами, начало не задалось, 0:2 к перерыву. Стоит ли искать взаимосвязь, в чем проблема, как ты думаешь?

– Ну что с французами две, можно сказать, индивидуальные ошибки, что здесь две мои уже индивидуальные ошибки. Я думаю, играли хорошо, просто детские ошибки допустил. И все, 2:0, уже тяжело отыграться, – сказал Голубев в эфире канала «Матч ТВ».

Молодежка разочаровала: получили 0:3 в решающем матче. Дания порвала нашу оборону и все решила за полторы минуты