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Быстров о переносе 100-летия «Зенита»: «Можно дважды отпраздновать день рождения, почему бы этого не сделать? Чем больше праздников, тем лучше»

Владимир Быстров высказался о переносе 100-летия «Зенита».

25 мая клуб из Санкт-Петербурга отметил 100-летнюю годовщину основания. После окончания сезона Мир РПЛ пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что задачей команды является завоевание золотых медалей в 100-й сезон.

«Идет столетие, ничего не переносили. Мы уже отпраздновали, сезон продолжается. Чем больше праздников, тем лучше.

Если можно дважды отпраздновать день рождения, почему бы этого не сделать? Если можно каждый год праздновать по пять раз, почему и нет?» – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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