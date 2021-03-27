Президент ФФКР о словах журналиста из США про блокаторы гормонов у россиянок: «А «Новичок» они не написали, что мы принимали?»

Теги сборная России допинг ФФКР Александр Горшков женское катание Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал слова американского журналиста Дэйва Лиза о том, что российские фигуристки употребляют блокаторы гормонов.

«Бред. Откуда это взято? Американские журналисты написали? Ну, понятно. А «Новичок» (яд, разработанный в качестве боевого отравляющего вещества – Sports.ru) они не написали, что мы принимали?» – сказал Горшков.

Журналист из США подозревает, что наши фигуристки применяют блокаторы гормонов. Разбираемся, для чего они нужны и как работают?

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