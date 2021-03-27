Президент ФФКР о словах журналиста из США про блокаторы гормонов у россиянок: «А «Новичок» они не написали, что мы принимали?»

Президент Федерации фигурного катания России ( ) прокомментировал слова американского журналиста Дэйва Лиза о том, что российские фигуристки употребляют блокаторы гормонов.

«Бред. Откуда это взято? Американские журналисты написали? Ну, понятно. А «Новичок» (яд, разработанный в качестве боевого отравляющего вещества – Sports.ru) они не написали, что мы принимали?» – сказал Горшков.

Журналист из США подозревает, что наши фигуристки применяют блокаторы гормонов. Разбираемся, для чего они нужны и как работают?