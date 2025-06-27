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  • Андрей Канчельскис: «Спартак» станет чемпионом после пяти туров. Выигрывают 2-3 матча, разговоры о титуле, а результат всегда один – неудовлетворительный»
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Андрей Канчельскис: «Спартак» станет чемпионом после пяти туров. Выигрывают 2-3 матча, разговоры о титуле, а результат всегда один – неудовлетворительный»

Андрей Канчельскис назвал «Зенит» претендентом на чемпионство в РПЛ.

– Расклад сил в нашем футболе глобального никак не изменился. «Зенит» будет главным претендентом на чемпионство в новом сезоне.

– «Спартак»?

– Красно-белые станут чемпионами первых пяти туров РПЛ.

Они всегда сначала выигрывают 2-3 матча, начинаются разговоры о титуле, а результат по итогу всегда один – неудовлетворительный», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Канчельскис
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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