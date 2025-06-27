Андрей Канчельскис: «Спартак» станет чемпионом после пяти туров. Выигрывают 2-3 матча, разговоры о титуле, а результат всегда один – неудовлетворительный»

Андрей Канчельскис назвал «Зенит» претендентом на чемпионство в РПЛ.

– Расклад сил в нашем футболе глобального никак не изменился. «Зенит » будет главным претендентом на чемпионство в новом сезоне.

– «Спартак»?

– Красно-белые станут чемпионами первых пяти туров РПЛ .

Они всегда сначала выигрывают 2-3 матча, начинаются разговоры о титуле, а результат по итогу всегда один – неудовлетворительный», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис .