Андрей Канчельскис: «Спартак» станет чемпионом после пяти туров. Выигрывают 2-3 матча, разговоры о титуле, а результат всегда один – неудовлетворительный»
Андрей Канчельскис назвал «Зенит» претендентом на чемпионство в РПЛ.
– Расклад сил в нашем футболе глобального никак не изменился. «Зенит» будет главным претендентом на чемпионство в новом сезоне.
– «Спартак»?
– Красно-белые станут чемпионами первых пяти туров РПЛ.
Они всегда сначала выигрывают 2-3 матча, начинаются разговоры о титуле, а результат по итогу всегда один – неудовлетворительный», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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