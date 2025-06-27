Вольтемаде сообщил «Штутгарту» о желании перейти в «Баварию»

Ник Вольтемаде выразил желание перейти в «Баварию».

23-летний нападающий сообщил «Штутгарту» о намерении пополнить состав мюнхенского клуба этим летом.

«Бавария » также проинформировала «Штутгарт » о желании подписать футболиста, но переговоры начнутся после завершения чемпионата Европы U-21.

Ранее сообщалось , что мюнхенцы устно уже согласовали контракт с Ником Вольтемаде .

В минувшем сезоне Бундеслиги Вольтемаде забил 12 голов в 28 матчах, став вторым бомбардиром «Штутгарта».