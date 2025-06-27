Вольтемаде сообщил «Штутгарту» о желании перейти в «Баварию»
Ник Вольтемаде выразил желание перейти в «Баварию».
23-летний нападающий сообщил «Штутгарту» о намерении пополнить состав мюнхенского клуба этим летом.
«Бавария» также проинформировала «Штутгарт» о желании подписать футболиста, но переговоры начнутся после завершения чемпионата Европы U-21.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы устно уже согласовали контракт с Ником Вольтемаде.
В минувшем сезоне Бундеслиги Вольтемаде забил 12 голов в 28 матчах, став вторым бомбардиром «Штутгарта».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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