Чорлука уйдет из «Локомотива» летом, проведя в клубе 9 сезонов

Защитник Ведран Чорлука объявил об уходе из «Локомотива» по завершении нынешнего сезона.

«Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться.

Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные 9 лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб – огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти.

Конечно, у нас вместе были и плохие сезоны, но были и те, в которых мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи.

Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей – тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а «Локо» навсегда приобрел своего настоящего болельщика.

Спасибо вам от сердца, ваш Чарли 14. Сезон еще не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно», – написал хорват в инстаграме.

Чорлука перешел в «Локомотив» из «Тоттенхэма» в июне 2012 года. В составе железнодорожников он проводит девятый сезон.

С московским клубом он в сезоне-2017/18 выиграл чемпионат России. Также хорват трижды завоевал Кубок страны и еще один раз – Суперкубок.