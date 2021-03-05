Тони Кроос: «Гомосексуальность в Катаре – преступление, рабочим не хватает еды и воды. Мы запоздали с обсуждением бойкота ЧМ»

Полузащитник и сборной Германии Тони Кроос высказался о том, что чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.

«Я считаю важным обращать внимание на проблемы. Возможно, это нужно делать перед турниром и по ходу соревнований. Это может улучшить ситуацию.

Я считаю неправильным решение отдать чемпионат мира Катару. Но обсуждение бойкота турнира началось с большим запозданием. Катар – это не футбольная страна, поэтому проводить там этот турнир нелогично.

Многие рабочие должны трудиться там без перерывов при 50-градусной жаре. Им не хватает еды и воды, а это сумасшествие, особенно учитывая эти температуры. К рабочим применяется жестокость.

Нужно называть вещи своими именами. Есть сразу несколько моментов. Например, в Катаре гомосексуальность является преступлением, таких людей преследуют по закону», – сказал Кроос.

Ранее внимание к ситуации с нарушением прав человека в Катаре в разных формах привлекали в Германии, Норвегии и Нидерландах.

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Немцы тоже вписались за права человека в Катаре. Вышли на первый матч отбора к ЧМ-2022 в особых футболках