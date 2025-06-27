Тюкавин отказал бы Станковичу на предложение перейти в «Спартак»: «Взял бы трубку, поговорил и все»
Константин Тюкавин рассказал, как отреагировал бы на звонок Деяна Станковича.
– Николай Комличенко рассказывал, что ему звонил Станкович, звал в «Спартак», но он ушел в «Локомотив». Что бы вы ответили Деяну, если бы он позвонил вам?
– Взял бы трубку, поговорил и все.
– Что бы сказали ему, если бы он начал так же звать вас в свой клуб, как Комличенко?
– Не знаю. Сказал бы что-нибудь.
– Отказали бы ему?
– Все верно, – сказал нападающий «Динамо».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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