Анри о расизме в соцсетях: «С меня хватит болтовни. Есть свобода слова, но нельзя кричать что угодно. Должна быть ответственность»

Бывший нападающий «Арсенала» , ушедший из соцсетей из-за расизма, выразил свою позицию по вопросу оскорблений в соцсетях.

«Это началось не вчера и не позавчера. Это продолжается вечно. В футболе расизм исходил с трибун. Есть множество историй. Они есть у меня, они есть у всех.

Но я говорю, мы говорим, я говорю, мы говорим, я говорю, мы говорим. «Что это было?» «Что вы чувствуете?» «Вы хорошо спали той ночью?» «С какими мыслями вы проснулись?» Я говорю, мы разговариваем, я говорю, мы разговариваем – я уже наговорился. С меня хватит болтовни. Меня спрашивают, и я говорю: «Включите видео пятилетней давности».

Есть свобода слова. Но в аэропорту, кинотеатре, полицейском участке нельзя кричать что угодно. Моя точка зрения: должна быть ответственность.

оскорбляли, а потом выяснилось, что парню было 12 лет. Откуда у тебя аккаунт? Как мы можем не знать, кому принадлежит аккаунт? Да бросьте, у вас есть способы! Номер паспорта, номер страховки, медицинского полиса.

Должна быть какая-то ответственность. Не может быть так: «К сожалению, все зависит от пользователя, мы не знали. Мы удалим его аккаунт».

Иногда люди используют никнеймы, чтобы разоблачить что-то, что происходит в их стране или где-то еще, и не хотят, чтобы их поймали. Это здорово. Но если никнеймы используются неправильно, то нужен способ выяснить, кому принадлежит аккаунт, чтобы были последствия», – заявил Анри.

Анри ушел из соцсетей в знак протеста. Не вернется, пока там не начнут жестче относиться к расизму и оскорблениям