Президент «Славии»: «Ксенофобия в адрес людей из Восточной и Центральной Европы растет. Кудела – жертва предубеждений»

«Славия» выпустила очередное заявление по ситуации, сложившейся после матча против «Рейнджерс» (2:0).

После игры представители шотландского клуба заявили, что игрок пражан Ондржей Кудела допустил расистское высказывание в адрес игрока «Рейнджерс» .

Президент «Славии» Ярослав Тврдик потребовал немедленно прекратить давление на УЕФА и полицию со стороны представителей «Рейнджерс», в частности, упомянув слова директора шотландцев Стюарта Робертсона, которые были опубликованы вчера.

«Незавершенное расследование, которое проводят официальные лица УЕФА и полиция Шотландии, пока не дали результатов. Однако игрок Ондржей Кудела стал объектом публичного порицания без каких-либо доказательств. Он жертва предубеждений, несмотря на действующую презумпцию невиновности.

Мы верим в процесс, основанный на доказательствах и на законах, при котором и Ондржей, и наш клуб сотрудничают с властями. Мы предоставили доказательства, которые, на наш взгляд, очищают Ондржея от необоснованных обвинений в расизме.

Со стороны некоторых заинтересованных сторон и британских СМИ явно растет ксенофобское предубеждение против клубов, игроков и людей из Центральной и Восточной Европы. Печальная сторона этой ситуации – явно пытаются скрыть собственную агрессию.

Если кому-то интересно, что произошло, то делегация «Рейнджерс» заявила о желании поговорить с Ондржеем, чтобы прояснить ситуацию с предполагаемым оскорблением на расовой почве. Разговор должен был состояться в тоннеле в присутствии делегации и тренеров обеих команд.

Однако камеры в подтрибунном помещении были намеренно закрыты, и тогда господин Камара без предупреждения и без намерения вести разговор напал на Ондржея, ударив его кулаком в лицо. После того, как Кудела попытался ответить, Камара убежал в раздевалку вместе с мистером Джеррардом, не извинившись. Это позорное происшествие.

Любая форма расовой дискриминации противоречит нашим ценностям и принципам, и мы никогда не потерпим такого поведения. Мы считаем, что все люди должны быть свободны и равны в своих правах и достоинстве. «Славия» строго придерживается политики борьбы с расизмом.

В свете вышеизложенного клуб и игрок Кудела ожидают результатов надлежащего и независимого расследования обоих инцидентов. Мы призываем к спокойствию до тех пор», – заявил Тврдик.