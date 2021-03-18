Президент «Славии»: «Ксенофобия в адрес людей из Восточной и Центральной Европы растет. Кудела – жертва предубеждений»

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«Славия» выпустила очередное заявление по ситуации, сложившейся после матча Лиги Европы против «Рейнджерс» (2:0).

После игры представители шотландского клуба заявили, что игрок пражан Ондржей Кудела допустил расистское высказывание в адрес игрока «Рейнджерс» Глена Камары.

Президент «Славии» Ярослав Тврдик потребовал немедленно прекратить давление на УЕФА и полицию со стороны представителей «Рейнджерс», в частности, упомянув слова директора шотландцев Стюарта Робертсона, которые были опубликованы вчера.

«Незавершенное расследование, которое проводят официальные лица УЕФА и полиция Шотландии, пока не дали результатов. Однако игрок «Славии» Ондржей Кудела стал объектом публичного порицания без каких-либо доказательств. Он жертва предубеждений, несмотря на действующую презумпцию невиновности.

Мы верим в процесс, основанный на доказательствах и на законах, при котором и Ондржей, и наш клуб сотрудничают с властями. Мы предоставили доказательства, которые, на наш взгляд, очищают Ондржея от необоснованных обвинений в расизме.

Со стороны некоторых заинтересованных сторон и британских СМИ явно растет ксенофобское предубеждение против клубов, игроков и людей из Центральной и Восточной Европы. Печальная сторона этой ситуации – «Рейнджерс» явно пытаются скрыть собственную агрессию.

Если кому-то интересно, что произошло, то делегация «Рейнджерс» заявила о желании поговорить с Ондржеем, чтобы прояснить ситуацию с предполагаемым оскорблением на расовой почве. Разговор должен был состояться в тоннеле в присутствии делегации УЕФА и тренеров обеих команд.

Однако камеры в подтрибунном помещении были намеренно закрыты, и тогда господин Камара без предупреждения и без намерения вести разговор напал на Ондржея, ударив его кулаком в лицо. После того, как Кудела попытался ответить, Камара убежал в раздевалку вместе с мистером Джеррардом, не извинившись. Это позорное происшествие. 

Любая форма расовой дискриминации противоречит нашим ценностям и принципам, и мы никогда не потерпим такого поведения. Мы считаем, что все люди должны быть свободны и равны в своих правах и достоинстве. «Славия» строго придерживается политики борьбы с расизмом.

В свете вышеизложенного клуб и игрок Кудела ожидают результатов надлежащего и независимого расследования обоих инцидентов. Мы призываем к спокойствию до тех пор», – заявил Тврдик.

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