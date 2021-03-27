НБА. «Бостон» примет «Даллас», «Лейкерс» сыграют с «Милуоки» и другие матчи

В среду, 31 марта, в рамках регулярного чемпионата пройдут 10 матчей.

«Индиана» сыграет дома с . «Бруклин» примет бывшую команду Джеймса Хардена .

встретится на своей площадке с . Андре Драммонд дебютирует за «Лейкерс» в игре против .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Новый центровой «Лейкерс» постоянно мажет из-под кольца и теряет мяч на ровном месте. Драммонда сможет спасти только Леброн

Олдридж покидает «Сан-Антонио» ради «Бруклина». Он хотел заменить Данкана, а стал толстым ролевиком

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