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    НБА. «Бостон» примет «Даллас», «Лейкерс» сыграют с «Милуоки» и другие матчи

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    В среду, 31 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

    «Индиана» сыграет дома с «Майами». «Бруклин» примет бывшую команду Джеймса Хардена «Хьюстон».

    «Бостон» встретится на своей площадке с «Далласом». Андре Драммонд дебютирует за «Лейкерс» в игре против «Милуоки».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Майами
    Дата проведения
    1 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Детройт – Портленд
    Дата проведения
    1 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Хьюстон
    Дата проведения
    1 апреля, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Даллас
    Дата проведения
    1 апреля, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Миннесота – Нью-Йорк
    Дата проведения
    1 апреля, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Торонто
    Дата проведения
    1 апреля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Мемфис – Юта
    Дата проведения
    1 апреля, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Сакраменто
    Дата проведения
    1 апреля, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Чикаго
    Дата проведения
    1 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Милуоки
    Дата проведения
    1 апреля, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Новый центровой «Лейкерс» постоянно мажет из-под кольца и теряет мяч на ровном месте. Драммонда сможет спасти только Леброн

    Олдридж покидает «Сан-Антонио» ради «Бруклина». Он хотел заменить Данкана, а стал толстым ролевиком

    Блэйк Гриффин – товар Гиффена

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