НБА. «Бостон» примет «Даллас», «Лейкерс» сыграют с «Милуоки» и другие матчи

В среду, 31 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.
«Индиана» сыграет дома с «Майами». «Бруклин» примет бывшую команду Джеймса Хардена «Хьюстон».
«Бостон» встретится на своей площадке с «Далласом». Андре Драммонд дебютирует за «Лейкерс» в игре против «Милуоки».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 1 апреля, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 1 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
- Дата проведения
- 1 апреля, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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