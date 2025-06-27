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Первушин возглавил «Черноморец», подписав контракт по схеме «1+1». Клуб не получил лицензию в РПЛ

Сергей Первушин назначен главным тренером «Черноморца».

Ранее Олег Василенко покинул клуб из Новороссийска . По итогам сезона команда заняла третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ

«Для меня очень почетно оказаться в таком клубе – с традициями, со своей армией болельщиков. «Черноморец» – это фирма для меня, вызов в моей тренерской карьере.

Очень давно, в 1992 году я играл на стадионе в Новороссийске. Прекрасно запомнил, что в парке раньше играли в домино и нарды. И обстановка всегда была хорошая.

Повторю – «Черноморец» это клуб с историей, за который болеют много людей, которые приходят на стадион и поддерживают команду. Поэтому я начинаю работу в этом клубе с трепетом», – сказал Первушин

Предыдущим местом работы 55-летнего специалиста была «Чайка». Ранее он тренировал «Тамбов», «Кубань», липецкий «Металлург».

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Черноморца»
logoОлег Василенко
logoЧерноморец Новороссийск
logoПервая лига
Сергей Первушин
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