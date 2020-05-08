«Зенит» заплатил агентам более 8 млн евро в 2020 году – больше всех в РПЛ

РФС опубликовал данные о суммах, которые клубы выплатили посредникам в 2020 году.

Наибольшую сумму агентам выплатил – чуть более 8 млн евро. На втором месте – (более 500 млн рублей), на третьем – «Рубин» (более 4,5 млн евро).

Отметим, что РФС предоставил сведения о выплатах клубов посредникам в разных валютах.

Полный список выглядит так:

1. «Зенит» – 8 057 796 евро;

2. «Локомотив» – 500 390 180,47 рублей;

3. «Рубин» – 4 616 848 евро;

4. – 390 000 долларов, 4 176 166 евро;

5. «Динамо» – 4 225 413 евро, 8 000 000 рублей;

6. – 3 035 561,93 евро;

7. «Ростов» – 1 159 227,16 евро;

8. «Краснодар» – 23 604 360,86 рублей, 722 500 евро, 153 500 долларов;

9. «Ахмат» – 430 686 евро;

10. «Оренбург» – 325 000 евро;

11. «Крылья Советов» – 157 000 евро;

12. «Торпедо» – 2 488 560 рублей;

13. «Кубань» – 13 430,3 евро.

Единственный клуб РПЛ, который не предоставил сведения о суммах, выплаченных посредникам, – это «Тамбов». В Олимп-ФНЛ таких сведений не сообщили «Алания», «Велес», «Волгарь», «Акрон» и «Чертаново», в Олимп-ПФЛ – «Махачкала», «Звезда», «Волна».

Комиссии по работе с посредниками РФС рассмотрит вопрос о применении санкций к этим клубам.