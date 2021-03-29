Рудковская – Лайшеву: «Как говорит наш великий президент: «Кто как обзывается, тот так сам и называется» 

Теги Евгений Плющенко Владимир Путин Яна Рудковская Политика Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о директоре Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренате Лайшеве. 

Ранее Лайшев в интервью заявил о Рудковской: «Я как педагог скажу. Дура она полная!»

«Вот этот мужчина-чиновник назвал меня дурой! Устроил очередную провокацию в адрес моей семьи!

Так вот, уважаемый, как говорит наш великий президент: «Кто как обзывается, тот так сам и называется!» 

Здоровья вам, удачи и барабан на шею! Стыдно, что такие чиновники-хамы до сих пор где-то сидят и чем-то еще руководят!» – написала Рудковская. 

Ренат Лайшев: «Отзывы я получил только положительные, что я молодец и правильно сказал в адрес Рудковской»

Плющенко об ответе Путина на слова Байдена: «Так мощно, дипломатично и доходчиво ответить может только наш президент»

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