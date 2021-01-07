Бензема грозит до 5 лет тюрьмы по делу о шантаже Вальбуэна. Суд состоится в октябре

Нападающий предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника , сейчас играющего за , видеозаписью интимного характера.

Заседание пройдет в Версале с 20 по 22 октября.

Если вина форварда «сливочных» будет доказана, то Бензема может оказаться в тюрьме на срок до 5 лет и заплатить штраф в 75 тысяч евро.

Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную на Евро-2016. Бензема с тех пор ни разу не был вызван в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира-2018.

Забыли про дело Бензема и Вальбуэна? А оно все еще тянется – Карима вызывают в суд